Фремптон: Дюбуа повинен бути зараз чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу не згоден з поразкою Даніеля Дюбуа

Джерело - Daily Mail.

Олександр Усик (21-0, 14 КО) симулював, коли Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) влучив йому нижче поясу у 5-му раунді.

Такою думкою поділився колишній чемпіон світу Карл Фремптон

"Коли побачив удар, мені це не здалося нижче поясу. Це був удар у тіло. Рефері слід було відрахувати нокдаун. Дюбуа повинен бути зараз чемпіоном світу. Удар був на межі, деякі рефері казали б, що він був низьким, а інші дозволили б цьому зійти з рук.

Актуально: Усик завдав більше ударів і був точнішим у бою з Дюбуа

Це не влучило в ту частину, але Усик змусив нас повірити, що влучило нижче пояса. Він подумав, що може вдавати це. Він взяв відпочинок, бо пропустив удар у тіло", - сказав Фремптон.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!