Воррен: Дюбуа не бив нижче пояса, керівні органи повинні призначити реванш

Промоутер Дюбуа прокоментував результат бою з Усиком

Джерело - Daily Mail.

Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) симулював, коли Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) влучив українцю нижче поясу у 5-му раунді.

Про це заявив промоутер британця Френк Воррен.

"Це боксерський поєдинок, він має бути чесним, але це не був удар нижче поясу. Це нонсенс, повний нонсенс. Керівні органи повинні призначити реванш. Це не був удар нижче поясу. Мені б хотілося, щоб зараз увімкнули повтор, щоб всі мали змогу побачити. З Даніеля не зняли жодного бала. Мені подобається Усик, але це було цілком домашнє рішення.

Усик - Дюбуа: суддівсьвкі записки бою

Усик був нездатний продовжувати, йому дали пару хвилин, щоб відновитися. Як довго він відновлювався? Керівні органи повинні розглянути це і призначити реванш. Ми будемо оскаржувати те, що тут сталося. Уся справа в ударі за правилами, який зупинив Усика, Даніель повинен був перемогти. Усі хочуть побачити об’єднання поясів. Якби Даніель отримав результат, це було б легко зробити. А тепер побачимо", - сказав Воррен.

Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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