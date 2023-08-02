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Усик: Я не недооцінюю Дюбуа

Усик прокоментував бій з Дюбуа
Сьогодні 13:38 224 0
Усик: Я не недооцінюю Дюбуа
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Eurosport.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) не недооцінює володаря титулу "регулярного" чемпіона світу за версією WBA британця Деніеля Дюбуа (19-1-0, 18 КО). 

Про це українець розповів порталу Eurosport.

"Я ставлюся до нього з повагою. Я не недооцінюю його. Я ставлюся до Дюбуа так само, як до всіх своїх минулих суперників.  Коли я готуюся до Ентоні Джошуа або до когось іншого, я виконую певний обсяг роботи під час тренувань, Даніель не є винятком.

  Усик: З боку Ф’юрі надто багато слів замість дій

Я роблю точно таку ж роботу. Я тренуюся настільки старанно, наскільки це можливо, щоб досягти своєї мети на рингу", - сказав Усик.

Напередодні визначився транслятор бою Усик - Дюбуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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