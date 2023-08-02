Усик: Я не недооцінюю Дюбуа

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) не недооцінює володаря титулу "регулярного" чемпіона світу за версією WBA британця Деніеля Дюбуа (19-1-0, 18 КО).

Про це українець розповів порталу Eurosport.

"Я ставлюся до нього з повагою. Я не недооцінюю його. Я ставлюся до Дюбуа так само, як до всіх своїх минулих суперників. Коли я готуюся до Ентоні Джошуа або до когось іншого, я виконую певний обсяг роботи під час тренувань, Даніель не є винятком.