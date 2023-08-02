Усик: З боку Ф’юрі надто багато слів замість дій

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) закликає Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) провести бій.

Відповідний коментар українець дав порталу Eurosport.

"Я думаю, що як людина Ф’юрі чудовий. Я вважаю його чудовим хлопцем, чудовим батьком, чудовим сім’янином, а також як спортсмен він блискучий.

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Єдине, що я можу сказати: з його боку надто багато слів замість дій. Весь світ хоче побачити бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі, і ми маємо його влаштувати. Люди втомились від розмов. Потрібно діяти, а не говорити", - сказав Усик.