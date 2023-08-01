Головне
Визначився транслятор бою Усик - Дюбуа
Сьогодні 17:22 375
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 18:27 260
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
Сьогодні 16:33 1172 1
Збірні США та Нідерландів вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 16:18 333
15 росіян зайняли місця в адміністративних органах УЄФА
Сьогодні 15:33 1613 1
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 15:14 759
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Сьогодні 13:33 14199
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України
Сьогодні 13:26 17170 3
8 гравців Дніпра-1 можуть пропустити матч з Панатінаїкосом через отруєння
Сьогодні 13:13 630
Визначився стадіон, де Динамо зіграє кваліфікацію до Ліги конференцій
Сьогодні 11:47 669
Прямі трансляції

Визначився транслятор бою Усик - Дюбуа

Бій відбудеться 26 серпня
Сьогодні 17:22 375 0
Визначився транслятор бою Усик - Дюбуа
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) зустрінеться в ринзі з володарем титулу "регулярного" Чемпіона світу за версією WBA британцем Деніелом Дюбуа (19-1-0, 18 КО). 

На території України і Польщі поєдинок буде ексклюзивно показувати медіасервіс MEGOGO. Бій стане головною подією масштабного боксерського шоу під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions.

Саме в Польщі 7 років тому Олександр Усик розпочав свій блискавичний шлях до титулу абсолютного чемпіона в крузервейті, здобувши пояс Чемпіона світу WBO в поєдинку з його володарем – поляком Кшиштофом Гловацьким. Тепер Олександр підкорюватиме польський ринг вже на шляху до абсолютного чемпіонства в суперважкому дивізіоні. Для повної колекції йому не вистачає поясу Чемпіона світу за версією WBC, який належить британцю Тайсону Фʼюрі.

В андеркарді боксерського шоу на глядачів чекає бій Чемпіона WBO International Дениса Берінчика (17-0-0, 9 КО), який захищатиме титул у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-3-1, 10 КО). Ще один титульний поєдинок проведе Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) з британцем Хамзою Ширазом  (17-0-0, 13 КО). На кону - титул WBC Silver в середній вазі, який належить Ширазу. 

Крім того, цього вечора в ринг вийдуть Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Соломенніков та ін.

Також MEGOGO в кооперації з К2 Promotions планує організувати студію з місця події.

Переглянути подію на MEGOGO в Україні можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап каналі, який зʼявиться на сервісі в день події.

Як українцям подивитися трансляцію бою в Польщі повідомлять додатково.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17170 3
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО 52153
WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко 16470 1
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича 14199
Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО 9058
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19886
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49302
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9126
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17170 3
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53739
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22585
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25178