Визначився транслятор бою Усик - Дюбуа

Бій відбудеться 26 серпня

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) зустрінеться в ринзі з володарем титулу "регулярного" Чемпіона світу за версією WBA британцем Деніелом Дюбуа (19-1-0, 18 КО).

На території України і Польщі поєдинок буде ексклюзивно показувати медіасервіс MEGOGO. Бій стане головною подією масштабного боксерського шоу під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions.

Саме в Польщі 7 років тому Олександр Усик розпочав свій блискавичний шлях до титулу абсолютного чемпіона в крузервейті, здобувши пояс Чемпіона світу WBO в поєдинку з його володарем – поляком Кшиштофом Гловацьким. Тепер Олександр підкорюватиме польський ринг вже на шляху до абсолютного чемпіонства в суперважкому дивізіоні. Для повної колекції йому не вистачає поясу Чемпіона світу за версією WBC, який належить британцю Тайсону Фʼюрі.

В андеркарді боксерського шоу на глядачів чекає бій Чемпіона WBO International Дениса Берінчика (17-0-0, 9 КО), який захищатиме титул у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-3-1, 10 КО). Ще один титульний поєдинок проведе Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) з британцем Хамзою Ширазом (17-0-0, 13 КО). На кону - титул WBC Silver в середній вазі, який належить Ширазу.

Крім того, цього вечора в ринг вийдуть Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Соломенніков та ін.

Також MEGOGO в кооперації з К2 Promotions планує організувати студію з місця події.

Переглянути подію на MEGOGO в Україні можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап каналі, який зʼявиться на сервісі в день події.

Як українцям подивитися трансляцію бою в Польщі повідомлять додатково.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.