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Воррен: Здається, що іншим хлопцям не потрібен титул Ф'юрі

Промоутер Ф'юрі розповів про проведення бою з Нганну
Сьогодні 08:51 1387 0
Воррен: Здається, що іншим хлопцям не потрібен титул Ф'юрі
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Френк Воррен

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO), вирішив провести бій з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну через відмову Олександра Усика.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Що можна тут робити? Ми намагалися провести захист титулу. Насамперед це має мати комерційний зміст. Знаєте, ми не можемо допустити, щоб сюди приїхав Енді Руїс, який вимагатиме 20 мільйонів доларів. Це безглузда витівка.

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Також є ситуація, коли здається, що іншим хлопцям не потрібен титул. Джошуа щойно провів розминковий бій, але вирішив, що краще битися з хлопцем, якого щойно побив Тайсон, ніж поборотися за пояс і отримати 40 відсотків від гонорару.

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Усе це нісенітниця, яку вони вигадують для виправдань. Ми пішли цим шляхом у грудні минулого року, але тільки витратили багато часу. Якби ми знали, що все так обернеться, то не стали б витрачати час.

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Є бій, котрий захочуть побачити все, включно з нами та включно з Тайсоном, та ми зробили пропозицію Усику. Але вони відмовили, бо думали, що отримають найкращий варіант. Ось чому вони це зробили. Тепер все так, як є", – сказав Воррен.

Бій Ф’юрі та Нганну заплановано на 28 жовтня.

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