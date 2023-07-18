У поєдинку Ф’юрі та Нганну передбачена опція реваншу

Джерело - MMAFightingonSBN.

У поєдинку ексчемпіона UFC Френсіс Нганну з чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) передбачена опція реваншу.

Про це заявив сам Нганну.

"Так. Є потенційний пункт про реванш", – сказав Нганну.

На запитання, чи означає це, що якщо він поб’є Ф’юрі, буде другий бій, Нганну відповів ствердно: "Так, однозначно".

Бій відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У грудні 2022 року Тайсон переміг Дерека Чісору технічним нокаутом у 10-му раунді.

Нганну востаннє проводив бій у січні 2022 року, коли переміг Сиріла Гана. У січні 2023 року боєць повідомив про припинення виступів у UFC.

Нагадаємо WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.