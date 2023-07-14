Усик: Жадібне пузо боїться мене

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відреагував на призначення поєдинку Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) проти Френсіса Нганну.

Про це розповів сам український боксер.

"Це чудова можливість для Нганну, для Ф'юрі – точно ні.

Вам не здається дивним, що замість того, щоб обрати хлопця з топ-10, Тайсон обирає того, хто раніше не боксував?

Так, звичайно, жадібне пузо боїться мене", — cказав Усик.