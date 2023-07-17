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Клімас: Ф’юрі не боїться Усика, але він боїться програти

Егіс Клімас прокоментував відмову Ф’юрі від бою з Усиком
Сьогодні 17:55 323 0
Клімас: Ф’юрі не боїться Усика, але він боїться програти
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) боїться програти бій володарю поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександру Усику (20-0, 13 КО).

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас.

"На мою думку, Ф’юрі не боїться Усика, але він боїться програти.

Ф’юрі вже показав, наскільки він жадібний, тому що мені не потрібно щось коментувати щодо цього хлопця. Тайсон уже продемонстрував, хто він і що з себе представляє", – сказав Клімас.

Нагадаємо, WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.

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