Усик: Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) прокоментував підписання контракту зі Skill Challenge Entertainment.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Oleksandr Usyk on signing with Saudi Arabia's Skill Challenge Entertainment: “It’s a great opportunity to bring the biggest fight in heavyweight history to the boxing fans of the whole world. Tyson Fury doesn’t want this fight, but we will make it.”