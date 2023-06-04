Усик: Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо

Українець розповів про можливий бій з Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) прокоментував підписання контракту зі Skill Challenge Entertainment.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

"Це чудова можливість показати вболівальникам боксу найбільший бій в історії надважкої ваги. Тайсон Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо", - сказав Усик.

Oleksandr Usyk on signing with Saudi Arabia's Skill Challenge Entertainment: “It’s a great opportunity to bring the biggest fight in heavyweight history to the boxing fans of the whole world. Tyson Fury doesn’t want this fight, but we will make it.” — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 3, 2023

Саудівська агенція веде переговори щодо проведення вечора боксу за участі українця, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.

Додамо, що днями Усик також розповів про плани побити Тайсона Ф'юрі.

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