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Усик: Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо

Українець розповів про можливий бій з Ф'юрі
Сьогодні 11:18 255 0
Усик: Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) прокоментував підписання контракту зі Skill Challenge Entertainment.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

"Це чудова можливість показати вболівальникам боксу найбільший бій в історії надважкої ваги. Тайсон Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо", - сказав Усик.

Саудівська агенція веде переговори щодо проведення вечора боксу за участі українця, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.

Додамо, що днями Усик також розповів про плани побити Тайсона Ф'юрі.

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