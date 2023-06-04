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Усик підписав контракт зі Skill Challenge Entertainment

Деталі угоди не розкриваються
Сьогодні 09:32 221 0
Усик підписав контракт зі Skill Challenge Entertainment
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) підписав контракт зі Skill Challenge Entertainment.

Про це повідомив голова компанії Амер Абдаллах.

Деталі угоди не розкриваються.

Варто зазначити, що саудівська агенція веде переговори щодо проведення вечора боксу за участі українця, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.

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Допис, поширений Amer Abdallah (@teamabdallah)

Повідомлялося, що Усик має намір запросити Зеленського на свій бій проти Дюбуа.

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