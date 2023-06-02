Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його

Джерело - TVP Sport.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) планує провести бій з чемпіоном WBC в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Про це він заявив порталу TVP Sport.
"Думаю, так. Треба пузатого нагодувати. Він голодний просто, хоче багато грошей. Ми зараз збираємо гроші, щоб заплатити йому та побити його", - сказав Усик.
Раніше стало відомо, коли може відбутися бій Усик - Дюбуа.
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