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Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його

Українець має намір провести бій з Ф'юрі
Сьогодні 00:00 549 0
Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - TVP Sport.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) планує провести бій з чемпіоном WBC в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це він заявив порталу TVP Sport.

"Думаю, так. Треба пузатого нагодувати. Він голодний просто, хоче багато грошей. Ми зараз збираємо гроші, щоб заплатити йому та побити його", - сказав Усик.

Раніше стало відомо, коли може відбутися бій Усик - Дюбуа.

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