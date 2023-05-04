Названо гонорари за можливий бій Усика з Ф’юрі

Бій може відбутися у Саудівській Аравії

Стала відома сума можливих гонорарів за бій у Саудівській Аравії між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 KO) та володарем поясу WBC в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів журналіст talkSPORT Саймон Джордан.

Усик за бій із Ф’юрі отримає 60 мільйонів фунтів (75 млн доларів). Гонорар Тайсона може становити 90 мільйонів фунтів (близько 113 млн доларів).

Крім того, відомі суми, які будуть виплачені Ентоні Джошуа та Деонтею Вайлдеру, які також можуть провести очний поєдинок у Саудівській Аравії. Боксери отримають по 30 мільйонів фунтів.

Відомо, що Skill Challenge Entertainment планує провести на Близькому Сході поєдинки Усика з Ф’юрі, а також бій двох ексчемпіонів – Джошуа та Вайлдера.

Раніше Руїс анонсував бій проти Ф'юрі.