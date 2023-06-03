Усик: Я не збираюся йти в політику

Українець розповів, що його мотивує допомагати армії

Джерело - Przeglad Sportowy.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не збирається йти в політику.

Про це він розповів порталу Przegląd Sportowy

"Я був на передовій. За 900 метрів уже були вороги. Я бачив їх у бінокль. Так, я їздив до наших бійців на передову. Я залишився з ними, залишався в окопах. Мова йшла про просту підтримку цих хлопців. Це ніде не афішувалося, не публікувалися фото і відео в соцмережах. Про те, де я перебуваю, суспільство, напевно, вже дізналося, бо самі солдати виклали фото в інтернет. Для мене це не піар, а частина мого життя.

Чому? Тому що ті хлопці, які захищають нашу країну на фронті, дають мені можливість зараз сидіти саме на цьому місці. Як я вже казав, я не хочу піаритися на тому, що я допомагаю солдатам, відвідую їх, організовую і доставляю все необхідне. Я не збираюся йти в політику. Але я хочу жити у своїй країні.

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У незалежній країні, яка буде розвиватися, де економічна ситуація почне поліпшуватися, в якій ростуть діти, будують школи, лікарні, спортивні майданчики. Це моя робота. У кожного свій фронт", - сказав Усик.

Нагадаємо, днями Усик також розповів про плани побити Тайсона Ф'юрі.

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