Бій Усика та Дюбуа може відбутися наприкінці літа

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) може відбутися 26 серпня у Вроцлаві.

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк.

"У Вроцлаві проживає багато українців. Бій відбудеться на стадіоні на 24 000 місць. Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації бою з Дюбуа. Ми не могли її змарнувати", - сказав Красюк.