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Бій Усика та Дюбуа може відбутися наприкінці літа

Промоутер Усика розповів про дату можливого бою українця
Сьогодні 22:51 295 0
Бій Усика та Дюбуа може відбутися наприкінці літа
Фото: Getty Images
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - TVP Sport.

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) може відбутися 26 серпня у Вроцлаві.

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк.

"У Вроцлаві проживає багато українців. Бій відбудеться на стадіоні на 24 000 місць. Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації бою з Дюбуа. Ми не могли її змарнувати", - сказав Красюк.

  Ф'юрі: Усик втік від бою 29 квітня, вигадавши мільйон виправдань

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