Головне
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ
Сьогодні 16:56 2258
Світоліна зіграє з маловідомою австралійкою в другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 21:37 99 2
30 травня на Ролан Гаррос зіграють три українки: Калініна, Цуренко та Байндль
Сьогодні 21:09 187
Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 18:09 767 2
Русин замінить Яремчука у збірній України
Сьогодні 16:11 913
Почеттіно - новий головний тренер Челсі
Сьогодні 15:11 423
Стала відома умова, за якої Шахтар потрапить до 2-го кошика при жеребкуванні Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:52 1542
Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 14:10 593
Всі українці з АПЛ зберегли прописку на наступний сезон: підсумок виступів наших футболістів
Сьогодні 14:10 546 1
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Сьогодні 12:15 54660
Прямі трансляції

Шелестюк - про бій Хейні з Ломаченком: Не було пограбування

Боксер вважає, що в поєдинку не було ніякого пограбування
Сьогодні 19:55 428 0
Шелестюк - про бій Хейні з Ломаченком: Не було пограбування
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Тарас Шелестюк

Джерело - fightnews.info.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко (17-3, 11 KO) у бою з Девіном Хейні (30-0, 15 KO) справедливо зазнав поразки.

Про це заявив український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO).

"По-перше, Вася зробив недостатньо, щоб відібрати звання абсолютного чемпіона світу і втілити свою мрію. По-друге, Девін Хейні провів найсильніший поєдинок.

По-третє, незрозуміло, чому Ломаченко і його команда знову віддали 12-й, вирішальний раунд, тому що бій був дуже рівним. Четверте, Хейні – молодий боксер, який ще багато років буде приносити гроші тим, хто причетний до його поєдинкам. П'яте, це не пограбування, як це виставляє команда Ломаченко і сам Вася.

Бій був дуже рівний, 115-113 на користь Хейні теж нормальний результат. Щоб перемогти, Ломаченко потрібно було домінувати. Ще після десятого раунду я написав, що якщо Лома не відправить Хейні в нокдаун, то йому перемогу за очками не віддадуть. Так і вийшло", - сказав Шелестюк.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 54660
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 18171
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 10774
Хей назвав умову реваншу Ломаченко - Хейні Хей назвав умову реваншу Ломаченко - Хейні 8784
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулась у топ-200 293308 3
Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці 78575
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 76955 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 36422 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 25942
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46922 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12292 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18609