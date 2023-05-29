Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко (17-3, 11 KO) у бою з Девіном Хейні (30-0, 15 KO) справедливо зазнав поразки.

Про це заявив український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO).

"По-перше, Вася зробив недостатньо, щоб відібрати звання абсолютного чемпіона світу і втілити свою мрію. По-друге, Девін Хейні провів найсильніший поєдинок.

По-третє, незрозуміло, чому Ломаченко і його команда знову віддали 12-й, вирішальний раунд, тому що бій був дуже рівним. Четверте, Хейні – молодий боксер, який ще багато років буде приносити гроші тим, хто причетний до його поєдинкам. П'яте, це не пограбування, як це виставляє команда Ломаченко і сам Вася.

Бій був дуже рівний, 115-113 на користь Хейні теж нормальний результат. Щоб перемогти, Ломаченко потрібно було домінувати. Ще після десятого раунду я написав, що якщо Лома не відправить Хейні в нокдаун, то йому перемогу за очками не віддадуть. Так і вийшло", - сказав Шелестюк.