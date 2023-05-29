Джерело - fightnews.info.
Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко (17-3, 11 KO) у бою з Девіном Хейні (30-0, 15 KO) справедливо зазнав поразки.
Про це заявив український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO).
"По-перше, Вася зробив недостатньо, щоб відібрати звання абсолютного чемпіона світу і втілити свою мрію. По-друге, Девін Хейні провів найсильніший поєдинок.
По-третє, незрозуміло, чому Ломаченко і його команда знову віддали 12-й, вирішальний раунд, тому що бій був дуже рівним. Четверте, Хейні – молодий боксер, який ще багато років буде приносити гроші тим, хто причетний до його поєдинкам. П'яте, це не пограбування, як це виставляє команда Ломаченко і сам Вася.
Бій був дуже рівний, 115-113 на користь Хейні теж нормальний результат. Щоб перемогти, Ломаченко потрібно було домінувати. Ще після десятого раунду я написав, що якщо Лома не відправить Хейні в нокдаун, то йому перемогу за очками не віддадуть. Так і вийшло", - сказав Шелестюк.
Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.
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