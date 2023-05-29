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Український боксер розкритикував тактику бою Ломаченка з Хейні

Шелестюк вважає, що Василь мав діяти більш агресивно
Сьогодні 19:09 142 0
Український боксер розкритикував тактику бою Ломаченка з Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Тарас Шелестюк

Джерело - fightnews.info.

Тактика Василя Ломаченка (17-3, 11 KO) у бою з Девіном Хейні (30-0, 15 KO) була помилковою.

Про це заявив український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO).

"Хейні був гарний у цьому поєдинку: він змінив тактику і прийняв бій, а не бігав на джебі від Ломаченка. Він відповідав ударом на удар, на кожну легку атаку Ломаченко відповідав силовим ударом по голові чи корпусу. Його робота по корпусу приносила свої плоди та зупиняла Ломаченка. Інакше я не розумію, чому Вася після хороших атак у 3-4 удари завжди відходив назад і починав робити ухили, тим самим даючи час відновитись Хейні. Натомість йому треба було, пробивши, підсідати нижче і вкладатися в кожен удар, намагатися закінчити цей бій якомога раніше.

Він та його команди мали розуміти, що за очками у такому поєдинку перемогу можуть не віддати. Особливо, коли йшов 10-11-й раунд, який Вася начисто забрав, і треба було робити ще більше, викладатися на повну. А він завжди відскакував назад. Ви можете переглянути повтор відео або нарізку. Завжди після хорошої комбінації - назад. Хороша комбінація - сів і вперед, вибиваєш його із рингу, закінчуєш поєдинок, і ти переможець. Але цього не було", - зазначив Шелестюк.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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