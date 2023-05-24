Хейні: Ломаченко - довбаний невдаха

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні закликав Василя Ломаченка прийняти поразку.
Про це американський боксер написав у Twitter.
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"Цей хлопець довбаний невдаха. Він отримав цей привілей, невдаха з боксу, а потім виправдовується на ходу. Прийми програш як чоловік і перестань плакати.
Це було створено для тебе, щоб ти виграв, але ти втретє у своїй кар’єрі зазнав невдачі", - написав Хейні.
Раніше Клімас написав листи з проханням зробити Ломаченка обов’язковим претендентом.
Нагадаємо, Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.