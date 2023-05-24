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Хейні: Ломаченко - довбаний невдаха

Хейні прокоментував слова менеджера Василя Ломаченка Егіса Клімаса, який звернувся до боксерських організацій з проханням зробити українця обов’язковим претендентом на титули.
Сьогодні 20:09 253 0
Хейні: Ломаченко - довбаний невдаха
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні закликав Василя Ломаченка прийняти поразку.

Про це американський боксер написав у Twitter.

Актуально: Хейні: Арум, стара дупа, проспав весь бій з Ломаченком

"Цей хлопець довбаний невдаха. Він отримав цей привілей, невдаха з боксу, а потім виправдовується на ходу. Прийми програш як чоловік і перестань плакати.

Це було створено для тебе, щоб ти виграв, але ти втретє у своїй кар’єрі зазнав невдачі", - написав Хейні.

Раніше Клімас написав листи з проханням зробити Ломаченка обов’язковим претендентом.

Нагадаємо, Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

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