Клімас написав листи з проханням зробити Ломаченка обов’язковим претендентом

Егіс Клімас, менеджер колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-3, 11 КО), написав листи WBA, WBC, WBO та IBF з проханням зробити свого підопічного обов’язковим претендентом після поразки в поєдинку з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

Відповідний пост він написав у Твіттері.

"Минулої суботи в Лас-Вегасі Василь Ломаченко кинув виклик абсолютному чемпіону в легкій вазі Девіну Хейні в Лас-Вегасі. Вболівальники на арені MGM та світ боксу відреагували, засудивши те, що вони вважають нечесним і несправедливим рішенням, яке позбавило Лому його законної перемоги та його життєвої мети стати абсолютним чемпіоном світу.

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Оскільки команда Ломи готує апеляцію на рішення, і в світлі дуже суперечливого результату поєдинку, від імені Василя Ломаченка я прошу, щоб IBF зробила Лому номером 1 у рейтингу і визнала його обов’язковим претендентом на титул у легкій вазі. Лома був позбавлений перемоги на рингу в суботу, і він заслуговує на можливість стати №1 і отримати ще один шанс якомога швидше реалізувати свої цілі. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть запитання або ви хочете обговорити", - написав Клімас.