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Ф'юрі відреагував на поразку Ломаченка від Хейні

Циганський король не може оцінити рішення суддів
Сьогодні 21:24 352 0
Ф'юрі відреагував на поразку Ломаченка від Хейні
Фото Getty Images
#Василь Ломаченко, #Тайсон Ф'юрі, #Девін Хейні

Джерело - Sporting News Australia.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не дивився поєдинок Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні Девіна Хейні.

Про це заявив сам Тайсон.

"Я не дивився бій, але читав багато оглядів. Багато хто вважає, що це було пограбування, але я не бачив поєдинок і не ведуся на те, що говорять люди. Поки я не побачу бій сам, я не буду вторити думкам інших", - сказав Ф'юрі.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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