Ф'юрі відреагував на поразку Ломаченка від Хейні

Джерело - Sporting News Australia.
Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не дивився поєдинок Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні Девіна Хейні.
Про це заявив сам Тайсон.
"Я не дивився бій, але читав багато оглядів. Багато хто вважає, що це було пограбування, але я не бачив поєдинок і не ведуся на те, що говорять люди. Поки я не побачу бій сам, я не буду вторити думкам інших", - сказав Ф'юрі.
Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.
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