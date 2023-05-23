Ф'юрі відреагував на поразку Ломаченка від Хейні

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не дивився поєдинок Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні Девіна Хейні.

Про це заявив сам Тайсон.

"Я не дивився бій, але читав багато оглядів. Багато хто вважає, що це було пограбування, але я не бачив поєдинок і не ведуся на те, що говорять люди. Поки я не побачу бій сам, я не буду вторити думкам інших", - сказав Ф'юрі.