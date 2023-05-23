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Легендарний актор став на захист Ломаченка: Хейні програв бій

Ван Дамм засудив оцінки американських суддів
Сьогодні 20:55 402 0
Легендарний актор став на захист Ломаченка: Хейні програв бій
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні судді засудили Василя Ломаченка.

Про це заявив відомий голлівудський актор і майстер бойових мистецтв Жан-Клод Ван Дамм.

"Привіт, це Жан-Клод Ван Дамм. Різниця в 11 років. Цей хлопець програв. Хейні програв. А інший хлопець, Ломаченко, переміг. Усе дуже просто. Це американська публіка, і в них було троє суддів зі США. Я розбираюся в боксі та змішаних єдиноборствах, і він програв. Без сумнівів. Дякую", - зазначив Ван Дамм.

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Допис, поширений Jean-Claude Van Damme (@jcvd)

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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