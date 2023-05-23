Легендарний актор став на захист Ломаченка: Хейні програв бій

У поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні судді засудили Василя Ломаченка.

Про це заявив відомий голлівудський актор і майстер бойових мистецтв Жан-Клод Ван Дамм.

"Привіт, це Жан-Клод Ван Дамм. Різниця в 11 років. Цей хлопець програв. Хейні програв. А інший хлопець, Ломаченко, переміг. Усе дуже просто. Це американська публіка, і в них було троє суддів зі США. Я розбираюся в боксі та змішаних єдиноборствах, і він програв. Без сумнівів. Дякую", - зазначив Ван Дамм.