Легендарний актор став на захист Ломаченка: Хейні програв бій

Джерело - Чемпіон.
У поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні судді засудили Василя Ломаченка.
Про це заявив відомий голлівудський актор і майстер бойових мистецтв Жан-Клод Ван Дамм.
"Привіт, це Жан-Клод Ван Дамм. Різниця в 11 років. Цей хлопець програв. Хейні програв. А інший хлопець, Ломаченко, переміг. Усе дуже просто. Це американська публіка, і в них було троє суддів зі США. Я розбираюся в боксі та змішаних єдиноборствах, і він програв. Без сумнівів. Дякую", - зазначив Ван Дамм.
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Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.
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