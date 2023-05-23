Девін Хейні чесно переміг Василя Ломаченка у титульному бою.

Про це заявив колишній чемпіон світу за версіями WBC і IBF у першій важкій вазі Стів Каннінгем.

"Я знаю, що деякі з вас будуть злитися, але... 8-4 на користь Хейні. Я ретельно переглянув бій. Для цього мені знадобилося дві години. Девін Гейні зробив свою справу. Він дотримувався свого плану на бій усі 12 раундів проти одного з найвидатніших рухливих і неортодоксальних бійців, яких ми коли-небудь бачили.

У Ломи були свої моменти, але цього недостатньо. Подивіться бій неупереджено, без емоцій. Зрештою, це було благословенням - побачити ці ходи, як у швидких шахах", - написав Каннінгем у соцмережах.