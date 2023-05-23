Джерело - isport.ua.
Девін Хейні чесно переміг Василя Ломаченка у титульному бою.
Про це заявив колишній чемпіон світу за версіями WBC і IBF у першій важкій вазі Стів Каннінгем.
"Я знаю, що деякі з вас будуть злитися, але... 8-4 на користь Хейні. Я ретельно переглянув бій. Для цього мені знадобилося дві години. Девін Гейні зробив свою справу. Він дотримувався свого плану на бій усі 12 раундів проти одного з найвидатніших рухливих і неортодоксальних бійців, яких ми коли-небудь бачили.
У Ломи були свої моменти, але цього недостатньо. Подивіться бій неупереджено, без емоцій. Зрештою, це було благословенням - побачити ці ходи, як у швидких шахах", - написав Каннінгем у соцмережах.
Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.
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