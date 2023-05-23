Лопес відреагував на поразку Ломаченка від Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес ніколи не був расистом.

Про це заявив сам боксер.

Американець напередодні титульного поєдинку Ломаченко - Хейні заявив, що телеканал ESPN у симпатії до темношкірих бійців. Після бою експерти каналу одноголосно спробували виправдати перемогу Хейні.

"Але Теофімо - расист. Ніколи такого не було! Я просто знаю свою справу. Не дякуйте, що попередив на кілька тижнів наперед", - написав Лопес в соцмережі.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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