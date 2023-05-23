Джонс: Повинен бути реванш Хейні - Ломаченко

Джерело - Fight Hype.
Бій між чинним абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні та Василем Ломаченком мав завершитися внічию.
Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі Рой Джонс-молодший.
"Результат бою міг бути будь-яким, тому я б дав нічию, а за умови нічиєї чемпіон [Хейні] збереже свої пояси, і в такому разі має бути реванш. Через стільки суперечок з приводу результату всі хочуть побачити цей бій знову. Це чудовий привід влаштувати ще один поєдинок із платною трансляцією.
У цьому весь бокс. Потрібно заробляти гроші, але при цьому давати фанатам можливість заплатити за гарне видовище. Кожна зі сторін наводить аргументи на свою користь. Лома завдав більше ударів у голову, а Хейні бив і в голову, і по корпусу. Удари по корпусу змушували Лому виглядати трохи інакше, ніж раніше, тож, очевидно, ці удари були ефективними. Хоча вони не виглядають ефектно, тому що це не удар у голову, але все одно ці удари завдають великої шкоди", - заявив Рой Джонс-молодший.
Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.
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