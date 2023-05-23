Хейні: Можете казати, що хочете, а судді вирішили одноголосно

Джерело - boxingscene.com.
Боксера легкої ваги Девіна Хейні не цікавлять розмови про нібито нечесну перемогу над Василем Ломаченком у поєдинку за всі титули.
Про це заявив сам Хейні.
"Можете казати все, що хочете. А судді одноголосно вирішили, що я переміг, і це найважливіше. Кожен суддя виніс рішення, всі вони були однаково на мою користь, тому я переміг.
Так, бій був рівним, але я виграв більшість раундів, включаючи останній", - сказав Хейні.
Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!