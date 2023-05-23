Хейні: Можете казати, що хочете, а судді вирішили одноголосно

Боксера легкої ваги Девіна Хейні не цікавлять розмови про нібито нечесну перемогу над Василем Ломаченком у поєдинку за всі титули.

Про це заявив сам Хейні.

"Можете казати все, що хочете. А судді одноголосно вирішили, що я переміг, і це найважливіше. Кожен суддя виніс рішення, всі вони були однаково на мою користь, тому я переміг.

Так, бій був рівним, але я виграв більшість раундів, включаючи останній", - сказав Хейні.