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Хейні: Можете казати, що хочете, а судді вирішили одноголосно

Американцю байдуже, що кажуть експерти
Сьогодні 16:41 363 0
Хейні: Можете казати, що хочете, а судді вирішили одноголосно
Фото Getty Images
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - boxingscene.com.

Боксера легкої ваги Девіна Хейні не цікавлять розмови про нібито нечесну перемогу над Василем Ломаченком у поєдинку за всі титули.

Про це заявив сам Хейні.

"Можете казати все, що хочете. А судді одноголосно вирішили, що я переміг, і це найважливіше. Кожен суддя виніс рішення, всі вони були однаково на мою користь, тому я переміг.

Так, бій був рівним, але я виграв більшість раундів, включаючи останній", - сказав Хейні.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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