Ломаченко: Дуже багато людей пишуть, що ми цей поєдинок не програли

Джерело - Tribuna.com.
Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) розповів про підтримку фанатів після поразки від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).
Відповідний пост він зробив у Інстаграмі.
"За останні декілька днів отримав дуже багато повідомлень із теплими словами підтримки на свою адресу. Дуже багато людей пишуть і переконують, що ми цей поєдинок не програли. Ми, в принципі, з вами згодні в цьому. Особливо ті люди, які люблять, цінують та поважають цей вид спорту. Ті, хто розуміється на цьому. Наші думки сходяться.
Ломаченко: З вдячністю та радістю приймаємо будь-який результат
Але маємо те, що маємо. У будь-якій ситуації потрібно залишатися людиною. Значить, на те була воля Всевишнього. Слава Богу за все. До зустрічі", - сказав Ломаченко.
Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
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