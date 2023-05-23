Ломаченко: Дуже багато людей пишуть, що ми цей поєдинок не програли

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) розповів про підтримку фанатів після поразки від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Відповідний пост він зробив у Інстаграмі.

"За останні декілька днів отримав дуже багато повідомлень із теплими словами підтримки на свою адресу. Дуже багато людей пишуть і переконують, що ми цей поєдинок не програли. Ми, в принципі, з вами згодні в цьому. Особливо ті люди, які люблять, цінують та поважають цей вид спорту. Ті, хто розуміється на цьому. Наші думки сходяться.