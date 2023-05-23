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Ломаченко: З вдячністю та радістю приймаємо будь-який результат

Боксер з українським паспортом прокоментував поразку від Хейні
Сьогодні 09:18 181 0
Ломаченко: З вдячністю та радістю приймаємо будь-який результат
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) прокоментував поразку від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Відповідний пост боксер з українським паспортом опублікував у Інстаграмі.

"Дякую Богу за все. І за перемоги, і за поразки. Тільки Господь знає, що краще для нас у той чи інший момент. Тому з вдячністю та радістю приймаємо будь-який результат. Мир усім", - сказав Ломаченко.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

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