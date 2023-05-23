Ломаченко: З вдячністю та радістю приймаємо будь-який результат

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) прокоментував поразку від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Відповідний пост боксер з українським паспортом опублікував у Інстаграмі.

"Дякую Богу за все. І за перемоги, і за поразки. Тільки Господь знає, що краще для нас у той чи інший момент. Тому з вдячністю та радістю приймаємо будь-який результат. Мир усім", - сказав Ломаченко.