Джуда: Хейні тримав бій із Ломаченком під контролем

У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 KO) справедливо переміг Василя Ломаченка (17-3, 11 KO).

Про це заявив ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Заб Джуда (44-10, 30 KO)

"Це був відмінний, чудовий поєдинок. Я вважаю, що переможець виграв цей бій. Девін контролював бій, а Ломаченко влаштовував спурти в рамках різних раундів. Він не провів такий сильний поєдинок, як з усіма іншими суперниками.

Девін тримав бій під контролем, виграв більшість раундів. Що я можу ще сказати? Він, як і раніше, абсолютний чемпіон світу", - сказав Джуда.