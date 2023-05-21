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Джуда: Хейні тримав бій із Ломаченком під контролем

Колишній чемпіон світу підтримав суддівське рішення
Сьогодні 16:47 369 0
Джуда: Хейні тримав бій із Ломаченком під контролем
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 KO) справедливо переміг Василя Ломаченка (17-3, 11 KO).

Про це заявив ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Заб Джуда (44-10, 30 KO)

"Це був відмінний, чудовий поєдинок. Я вважаю, що переможець виграв цей бій. Девін контролював бій, а Ломаченко влаштовував спурти в рамках різних раундів. Він не провів такий сильний поєдинок, як з усіма іншими суперниками.

Девін тримав бій під контролем, виграв більшість раундів. Що я можу ще сказати? Він, як і раніше, абсолютний чемпіон світу", - сказав Джуда.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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