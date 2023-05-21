Кроуфорд: Я вболівав за Хейні, але 116-112 - це безумство

Боксер прокоментував роботу суддів у бою

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) залишився шокований однією з оцінок у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (17-3, 11 KO) і Девіном Хейні (30-0, 15 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Чесно кажучи, я здивований суддівським рішенням. Девін - мій дружбан, я вболівав за нього, але 116-112 - це безумство", - зазначив Кроуфорд.

Terence Crawford asked if he was surprised by the Devin Haney UD Vasyl Lomachenko decision: "To be honest, yes. Devin's my guy, I was rooting for him, but 116-112 - that's crazy." — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 21, 2023

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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