Кроуфорд: Я вболівав за Хейні, але 116-112 - це безумство

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) залишився шокований однією з оцінок у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (17-3, 11 KO) і Девіном Хейні (30-0, 15 KO).

Про це заявив сам боксер.

Terence Crawford asked if he was surprised by the Devin Haney UD Vasyl Lomachenko decision: "To be honest, yes. Devin's my guy, I was rooting for him, but 116-112 - that's crazy."