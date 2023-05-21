Рамірес: Ломаченко виграв бій

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO у першій напівлегкій вазі Робейсі Рамірес (12-1, 9 КО) розчарований поразкою ексчемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це заявив сам Рамірес.

"Це просто неправильно [про Ломаченко - Хейні - прим.]. Я неймовірно розчарований. Ломаченко виграв сьогодні", - заявив Рамірес.

This is just wrong. I’m incredibly disappointed. This man won tonight. #HaneyLoma pic.twitter.com/ww9dDR1Fth — Robeisy Ramirez (@RobeisyRamirez) May 21, 2023

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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