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Рамірес: Ломаченко виграв бій

Сьогодні 14:25 257 0
Рамірес: Ломаченко виграв бій
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO у першій напівлегкій вазі Робейсі Рамірес (12-1, 9 КО) розчарований поразкою ексчемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це заявив сам Рамірес.

"Це просто неправильно [про Ломаченко - Хейні - прим.]. Я неймовірно розчарований. Ломаченко виграв сьогодні", - заявив Рамірес.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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