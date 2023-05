Рамірес: Ломаченко виграв бій

Чемпіон WBO у першій напівлегкій вазі Робейсі Рамірес (12-1, 9 КО) розчарований поразкою ексчемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це заявив сам Рамірес.

This is just wrong. I’m incredibly disappointed. This man won tonight. #HaneyLoma pic.twitter.com/ww9dDR1Fth