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Роуч: Якби билися в Україні, то Хейні програв би одностайним рішенням

Роуч прокоментував перемогу Хейні над Ломаченком
Сьогодні 13:52 360 0
Роуч: Якби билися в Україні, то Хейні програв би одностайним рішенням

Джерело - Чемпіон.

Боксер другої напівлегкої ваги Ламонт Роуч (23-1-1, 9 КО) задоволений перемогою Девіна Хейні (30-0, 15 КО) над Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Радий, що Девін переміг. Лома не повинен був битися з американським чемпіоном на території США. Але маємо, що маємо. Якби билися в Україні, Девін програв би одностайним рішенням.

І щоб було зрозуміло, мій рахунок був 115-113 на користь Ломи. Я не злюся на те, що Девін виграв 115-113", - зазначив Роуч.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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