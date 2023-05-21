Роуч: Якби билися в Україні, то Хейні програв би одностайним рішенням

Джерело - Чемпіон.
Боксер другої напівлегкої ваги Ламонт Роуч (23-1-1, 9 КО) задоволений перемогою Девіна Хейні (30-0, 15 КО) над Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).
Про це заявив сам боксер.
"Радий, що Девін переміг. Лома не повинен був битися з американським чемпіоном на території США. Але маємо, що маємо. Якби билися в Україні, Девін програв би одностайним рішенням.
І щоб було зрозуміло, мій рахунок був 115-113 на користь Ломи. Я не злюся на те, що Девін виграв 115-113", - зазначив Роуч.
And to be clear my score had it 115-113 Loma. I’m not mad at Devin winning 115-113.— Lamont Roach Jr (@OneOf1x) May 21, 2023
Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!