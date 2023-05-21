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Атлас: Можу прийняти записки двох суддів бою, але ж не 116-112

Фахівець прокоментував перемогу Хейні над Ломаченком
Сьогодні 13:25 347 0
Атлас: Можу прийняти записки двох суддів бою, але ж не 116-112
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Тедді Атлас

Джерело - Чемпіон.

Девін Хейні (30-0, 15 КО) та Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) після бою достойно себе показали.

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

"Думав, зараз ми почуємо "і новим чемпіоном". Можу прийняти записки двох суддів, але ж не 116-112. Географія була ключовою. Раніше Хейні добре впорався з її диктуванням, а Лома показав проблиски своєї величі. Респект обом чемпіонам. Але знову ж таки - 116-112 було важко нарахувати там.

Здавалося, що Лома відпустив педаль газу в 11-му раунді, що, можливо, зашкодило йому. Честь Хейні за хороший 12-й раунд. Так, Хейні на початку кидав сильніші удари, особливо в тіло, і так, Лома пізно показав свій чемпіонський характер.

Моретті віддав 10-й раунд Хейні. Тож тепер всесильна Комісія повинна діяти як Комісія та проводити розслідування. Якщо комісія штату Невада не покличе Моретті і не змусить його пояснити, чому той віддав 10-й раунді Хейні, тоді ми повинні подати петицію про їх розпуск. Навіщо витрачати гроші на комісію, якщо вони не діють як комісія. Мені потрібно перевірити, чи кошти платників податків йдуть комісії штату Невада, якщо так, то громадянам справді потрібно взятися за це.

Попри всі конфлікти, Хейні та Ломаченко показали себе достойно після бою", - зазначив Атлас.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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