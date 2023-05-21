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Гарсія: Лома повинен був перемогти

Райн прокоментував поразку Ломаченка
Сьогодні 12:55 155 0
Гарсія: Лома повинен був перемогти
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) мав перемагати абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це заявив американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (23-1, 19 КО).

"Ось що шкодить боксу. Лома повинен був перемогти.

Я не розумію. Я був там, Лома завдавав точніших ударів і сильно завершив бій", - сказав Гарсія.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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