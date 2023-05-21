Гарсія: Лома повинен був перемогти

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) мав перемагати абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це заявив американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (23-1, 19 КО).

"Ось що шкодить боксу. Лома повинен був перемогти.

Я не розумію. Я був там, Лома завдавав точніших ударів і сильно завершив бій", - сказав Гарсія.