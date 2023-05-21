Гарсія: Лома повинен був перемогти

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) мав перемагати абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).
Про це заявив американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (23-1, 19 КО).
"Ось що шкодить боксу. Лома повинен був перемогти.
Я не розумію. Я був там, Лома завдавав точніших ударів і сильно завершив бій", - сказав Гарсія.
Ryan Garcia reacts to Devin Haney UD Vasyl Lomachenko… pic.twitter.com/YV1x0c9ezO— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 21, 2023
Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.
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