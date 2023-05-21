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Ломаченко: Після завершення 12 раундів був упевнений, що виграв цей бій

Боксер прокоментував свою поразку
Сьогодні 12:24 371 0
Ломаченко: Після завершення 12 раундів був упевнений, що виграв цей бій
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) здивований поразкою від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО) рішенням суддів.

Про це заявив сам Ломаченко.

"Протягом усього поєдинку я контролював ситуацію. Протягом усього бою я розумів, що перемагаю в цьому поєдинку. Тож для мене, звісно ж, рішення суддів стало великим сюрпризом.

Після завершення 12 раундів я був упевнений, що виграв цей бій, але що є, те є.

Безумовно, під час поєдинку я відчував, що забираю його. Я контролював цей бій, контролював кожен раунд. Для мене це велике питання: що в результаті сьогодні сталося?", - сказав Ломаченко.

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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