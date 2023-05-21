Ломаченко: Після завершення 12 раундів був упевнений, що виграв цей бій

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) здивований поразкою від абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО) рішенням суддів.
Про це заявив сам Ломаченко.
"Протягом усього поєдинку я контролював ситуацію. Протягом усього бою я розумів, що перемагаю в цьому поєдинку. Тож для мене, звісно ж, рішення суддів стало великим сюрпризом.
Після завершення 12 раундів я був упевнений, що виграв цей бій, але що є, те є.
Безумовно, під час поєдинку я відчував, що забираю його. Я контролював цей бій, контролював кожен раунд. Для мене це велике питання: що в результаті сьогодні сталося?", - сказав Ломаченко.
Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.
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