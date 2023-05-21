Стівенсон: Ломаченко сьогодні переміг Хейні

Джерело - Boxing Scene.
Колишній абсолютний чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) хоче провести бій з Девіном Хейні (30-0, 15 КО).
Про це заявив сам Стевінсон.
"Ломаченко повинен бути абсолютним чемпіоном сьогодні, він переміг. Виграв бій. Завдав чистіших ударів, влучав по Девіну, підняв темп.
Влаштуймо бій з Хейні. Думаю, цей поєдинок має бути наступним. Девін не на моєму рівні, покажу це. Девін - жорсткий боєць, але я маю високий рівень майстерності, він не на моєму рівні. Білл Хейні кидав вже мені виклик після мого останнього поєдинку. Тепер я тут, а вони втекли з рингу.
Щойно Хейні побачив мене - одразу ж побіг звідси. Вони трохи злякалися. Не можу дочекатися зустрічі з ними", - сказав Стівенсон.
Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.
Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.
Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.
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