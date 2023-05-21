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Ломаченко - Хейні: записки суддів

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Ломаченко - Хейні: записки суддів
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко у рівному поєдинку програв одноголосним рішенням суддів Девіну Хейні бій за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO в легкій вазі (61,2 кг) - 116:112, 115:113, 115:113.

Журналіст Майкл Бенсон оприлюднив суддівські записки. Відзначимо, що найбільшу перевагу (116:112) американцю віддав Дейв Моретті. Цікаво, що усі судді відалли перевагу Хейні в 4, 5, 9 і 12 раундах.

Важливо, у Хейні величезна перевага у влучних ударах по копусу, про що ми писали ТУТ.

Нагадаємо, з рішенням суддів згоден провідний аналітик і експерт Майк Коппінгер, який відзначив сильну роботу арбітрів і нарахував 115:113.

Однак, як стало відомо щойно, команда Ломаченка готує апеляцію щодо результату бою.

Подивитися запис бою можна ТУТ, відеоогляд - ТУТ.

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