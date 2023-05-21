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Долю бою Ломаченко - Хейні вирішили удари по корпусу, в американця космічна перевага

Сьогодні 08:19 Андрій Твердохліб 209 0
Долю бою Ломаченко - Хейні вирішили удари по корпусу, в американця космічна перевага

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко у рівному поєдинку програв одноголосним рішенням суддів Девіну Хейні бій за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO в легкій вазі (61,2 кг) - 116-112, 115-113, 115-113.

Долю бою вирішили удари по корпусу, про що й наголошували коментатори ESPN під час трансляції. Зокрема переймалися, на що судді будуть робити акцент: на ударах Ломаченка в голову, чи Хейні - по корпусу.

Хейні викинув 110 ударів у корпус, 50 - влучних! У Ломаченка - 124, але лише 9 досягли цілі.

Зазначимо, провідний американський експерт Майк Коппінгер відзначив якісну роботу суддів.

Нащ сайт провів текстову трансляцію чемпіонського бою.

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