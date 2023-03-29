Промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою з Усиком

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбувся через надмірну увагу до поєдинку.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Знаєте, що вбило цей бій? Соціальні мережі. Всі ці срачі у соцмережах. Якби люди все зробили по-дорослому, то тоді не було б жодних проблем. Ось як все виходить: усі щось говорять та виправдовують свої слова, а бійці займають позицію", – сказав Воррен.