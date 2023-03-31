Батько Ф'юрі: Маю підозру, що Усик проведе бій з Вайлдером

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести бій з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів батько Тайсона Ф'юрі - Джон Ф'юрі.

"Це дивно, але маю підозру, що їх бій пройде в Саудівській Аравії. Вони добрі друзі з Усиком, і я вважаю, що вони підписали контракт із Деонтеєм Вайлдером. Я знаю, що Даніель Дюбуа - претендент, але я не здивуюсь, якщо йому і Френку Воррену дістануться певні кошти за те, що бій з Усиком буде відкладений", - сказав Ф'юрі