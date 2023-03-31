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Батько Ф'юрі: Маю підозру, що Усик проведе бій з Вайлдером

Джон Ф'юрі розповів про можливий бій Усик - Вайлдер
Сьогодні 09:52 219 0
Батько Ф'юрі: Маю підозру, що Усик проведе бій з Вайлдером
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер, #Джон Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести бій з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів батько Тайсона Ф'юрі - Джон Ф'юрі.

"Це дивно, але маю підозру, що їх бій пройде в Саудівській Аравії. Вони добрі друзі з Усиком, і я вважаю, що вони підписали контракт із Деонтеєм Вайлдером. Я знаю, що Даніель Дюбуа - претендент, але я не здивуюсь, якщо йому і Френку Воррену дістануться певні кошти за те, що бій з Усиком буде відкладений", - сказав Ф'юрі

Раніше батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком.

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