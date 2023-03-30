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Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком

Джон Ф'юрі прокоментував зрив бою Усик - Ф’юрі
Вчора 23:55 226 0
Батько Ф'юрі назвав винних у зриві бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джон Ф'юрі

Джерело - sport24.ua.

Бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) не відбувся через промоутерів боксерів.

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф'юрі.

"Я збентежений зривом поєдинку Ф'юрі – Усик, уся Британія збентежена, та куди там – світ збентежений. Єдині, кому на це начхати – це куратори. Маю на увазі промоутерів. Здається, вони завжди багато працюють. Але ми залишились з носом. Сталося все так, як задумали вони.

Істину кажу, промоутери повинні були зробити набагато більше. За завісою перемовин діється так багато всього, чого не бачать їхні бійці. Френк Воррен і цей українець не виглядали надто засмученими один одним, чи не так? Вони здавалися найкращими друзями. Лише бог знає, що вони там планували за зачиненими дверима. Але перепало за все Тайсону.

Так не повинно бути. Я знаю, що Тайсон базікає у соціальних мережах, але це від розчарування. Все, чого він хотів – це битися. Якби ви мали справу з такою кількістю чортівні щодня, у вас просто перегорів би запобіжник. Хіба ні? Тайсон щодня отримував новини про невизначеність, його голова була усюди. Він щиро розповідав про це усьому світу.

Я просто хочу розставити крапки над "і". Зрив перемовин – це не провина Тайсона. Він робив усе правильно і через це виглядав не надто добре. Тайсон – гладіатор", – розповів Джон Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усика з Ф’юрі не відбудеться.

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