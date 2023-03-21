Головне
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 16:22 53
Львів підтвердив звільнення Дулуба
Сьогодні 15:10 176
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 15:00 4754
Костюк зіграє проти Коччаретто в першому колі Miami Open
Сьогодні 14:00 261
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Сьогодні 14:00 1285 2
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією
Сьогодні 12:27 10655 4
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 11:34 1598
Харлан: Дуже багато країн проти повернення росіян
Вчора 22:18 333
Президент НОК Німеччини: Ми виступаємо за виключення росіян та білорусів
Вчора 18:56 403
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 18:41 1290
Прямі трансляції

Тренер Ф'юрі назвав план на бій з Усиком

Сьогодні 15:55 604 0
Шугар Стюард прокоментував підготовку Тайсона Ф’юрі до бою проти Олександра Усика
Тренер Ф'юрі назвав план на бій з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Шугар Хілл Стюард

Джерело - sport.ua.

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) повинний нокаутувати чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) в об’єднавчому бою.

Про це розповів тренер британського боксера Шугар Хілл Стюард.

"Якщо буде узгоджений бій на 29 квітня і якщо Тайсон відчуває, що він може підготуватися до цієї дати і битися з Усиком, то йому доведеться тренуватися ще старанніше, щоб зробити це. Часу обмаль, але я вірю у здібності Ф'юрі та його фізичну форму.

А план на бій завжди один – нокаут суперника. Рухатися так і влаштувати все так, щоб противник потрапив на удар, що нокаутує", – сказав Стюард.

Сторони мають час до 1 квітня, щоби підписати контракт на поєдинок. Після цього WBA санкціонує для Усика обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.

Раніше чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

Коментарі ()
Популярне зараз
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 1598
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда 2616
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич 1894
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією 10655 4
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 4754
Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним 23372 3
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107718
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9361
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6116
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14976 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28367
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24671 3