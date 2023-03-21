Тренер Ф'юрі назвав план на бій з Усиком

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) повинний нокаутувати чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) в об’єднавчому бою.

Про це розповів тренер британського боксера Шугар Хілл Стюард.

"Якщо буде узгоджений бій на 29 квітня і якщо Тайсон відчуває, що він може підготуватися до цієї дати і битися з Усиком, то йому доведеться тренуватися ще старанніше, щоб зробити це. Часу обмаль, але я вірю у здібності Ф'юрі та його фізичну форму.

А план на бій завжди один – нокаут суперника. Рухатися так і влаштувати все так, щоб противник потрапив на удар, що нокаутує", – сказав Стюард.