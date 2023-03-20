Промоутер Джошуа сумнівається в успішності підготовки Ф'юрі до бою з Усиком

Володарю поясу WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) може не вистачити часу, щоб набрати оптимальну форму до бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО), який має відбутися 29 квітня.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я не думаю, що їм потрібен час для просування цього поєдинку. Це великий бій, але настав час підготуватися.

У фізичному плані Тайсон Ф'юрі не виглядає готовим битися за шість тижнів. Але насправді він ніколи не здавався готовим, проте доводив, що всі помиляються. Тож, можливо, Ф'юрі погодиться на бій.

Я думаю, що коли ви бачите такі повідомлення, як вчора від Усика, це поганий знак, але все можливо. Я сподіваюся, що поєдинок відбудеться", - відзначив Гірн.