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Промоутер Джошуа сумнівається в успішності підготовки Ф'юрі до бою з Усиком

Сьогодні 15:24 405 0
Едді Гірн прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Промоутер Джошуа сумнівається в успішності підготовки Ф'юрі до бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Володарю поясу WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) може не вистачити часу, щоб набрати оптимальну форму до бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО), який має відбутися 29 квітня.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я не думаю, що їм потрібен час для просування цього поєдинку. Це великий бій, але настав час підготуватися.

У фізичному плані Тайсон Ф'юрі не виглядає готовим битися за шість тижнів. Але насправді він ніколи не здавався готовим, проте доводив, що всі помиляються. Тож, можливо, Ф'юрі погодиться на бій.

Я думаю, що коли ви бачите такі повідомлення, як вчора від Усика, це поганий знак, але все можливо. Я сподіваюся, що поєдинок відбудеться", - відзначив Гірн.

Раніше WBA встановила термін для узгодження бою Усик – Ф'юрі.

Нагадаємо, 10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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