Клімас: Вибачте, але Ф'юрі не король, а просто циган

Промоутер Усика прокоментував хід переговорів з Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) завжди гнув свою лінію під час переговорів щодо бою з з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер Егіс Клімас.

"Ми достатньо намагалися, щоб це сталося. Ф’юрі завжди хотів свого, ми дозволяли це до певного часу, а тепер подивимося, чи вистачить Циганському королю мужності, щоб погодитися на бій. Вибачте, але він не король, а просто циган", - сказав Клімас.

We bend enough to make this happen, Fury always wanted his way, we allowed it to some point and now let’s see if “Gipsy King” is man enough to take this fight, sorry for us he is not a King, just a gipsy…. https://t.co/S66tsjOs31 — Egis Klimas (@KlimasBoxing) March 18, 2023

Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.