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Клімас: Вибачте, але Ф'юрі не король, а просто циган

Сьогодні 11:57 386 0
Промоутер Усика прокоментував хід переговорів з Ф'юрі
Клімас: Вибачте, але Ф'юрі не король, а просто циган
#Клімас, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) завжди гнув свою лінію під час переговорів щодо бою з з чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер Егіс Клімас.

"Ми достатньо намагалися, щоб це сталося. Ф’юрі завжди хотів свого, ми дозволяли це до певного часу, а тепер подивимося, чи вистачить Циганському королю мужності, щоб погодитися на бій. Вибачте, але він не король, а просто циган", - сказав Клімас.

Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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