Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

У можливому поєдинку за звання абсолютного чемпіонату світу у суперважкій вазі українець Олександр Усик може перемогти Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив колишній чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Тоні Белью.

"Стиль Тайсона Ф'юрі змінився за останні кілька років. Він більше не той великий незграбний боєць, який використовує свою невловимість як перевагу. Це зіграє на руку Олександру Усику. Я ставлю на нього.

Усик себе показав чудово. Він виконує кожну вимогу Ф'юрі і я думаю, що це божевілля те, що він зробив. Але він зробив це на благо боксу, на благо своєї країни. Усик така людина. Я зустрічався з ним у рингу, я знаю про нього все", - сказав Белью.