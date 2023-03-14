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Що Ф'юрі скаже далі? Жодних рукавичок і трусів?

Сьогодні 18:09 698 0
ромоутер не вірить, що британець хоче битися з Усиком
Що Ф'юрі скаже далі? Жодних рукавичок і трусів?
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Fightnews.info.

Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк сумнівається, що володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) хоче проводити бій проти чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це сказав промоутер в інтерв'ю YouTube каналу iFL TV.

"Раптом ми почули, що Тайсон виступив публічно, і тепер він не хоче своєї першої вимоги - пункту про реванш. Що це означає для мене, для команди Усика? Це означає, що якщо ми знову погодимося на цю пропозицію, скажімо: "Добре, ніякого реваншу", Тайсон зробить ще одну заяву. Що він скаже далі? Жодних рукавичок і трусів? Жодного рингу?

Нам здається, що він не хоче битися. Ф'юрі уникає бою, він не тренується. Тільки позавчора він розпочав тренувальний табір, хоч до бою залишилося п'ять тижнів. Він стверджує, що йому цього достатньо, але як чемпіон може підготуватись до бою за звання абсолютного чемпіона світу за п'ять тижнів? Тож його дії назвали блефом. Це не виглядає реалістично", - сказав Красюк.

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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