Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) боїться та не бажає проводити бій проти чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це сказав генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк

"Жадібне пузо все ще намагається знайти спосіб вирватися на волю. Він блефував щодо гонорару, і Усик відповів на його блеф. Це все ні про що. Ф'юрі не готовий, він боїться битися і спробує знайти спосіб уникнути Усика, поки це ще можливо. Ми йому не довіряємо.

Коли ми розпочали переговори, сторона Ф'юрі попросила пункт про матч-реванш. Тому я не вірю, що хтось битиметься. Навіть якщо ми приймемо цю умову зараз, він все одно намагатиметься знайти вихід. Його авторитет уже розірвано на шматки.

Це все несерйозно, бо бачимо, як чоловік намагається уникнути бою. Мені дуже шкода фанів. Соромно бійцю так поводитися. Справа не в грошах, справа в страху. Не думаю, що цей бій відбудеться 29 квітня", - сказав Красюк.