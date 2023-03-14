Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі

Джерело - boxing-social.com.
Володар титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у надважкій вазі є фаворитом у поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).
Про це розповів легендарний британський боксер Леннокс Льюїс.
"Складно повірити, що для визначення нового абсолютного чемпіона в надважкій вазі знадобилося стільки часу. Наразі я схиляюся на бік Тайсона Ф'юрі. Останнім часом його бої немов майстер-класи. У нього в куті чудовий тренер, він добре оперує джебом, по ходу поєдинку міняє стійки та загалом боксує видовищно. Я люблю дивитися, як він б'ється, тому що Тайсон і шоумен, і справжній воїн", - розповів Льюїс.
Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.
10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.