Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі

Володар титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у надважкій вазі є фаворитом у поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів легендарний британський боксер Леннокс Льюїс.

"Складно повірити, що для визначення нового абсолютного чемпіона в надважкій вазі знадобилося стільки часу. Наразі я схиляюся на бік Тайсона Ф'юрі. Останнім часом його бої немов майстер-класи. У нього в куті чудовий тренер, він добре оперує джебом, по ходу поєдинку міняє стійки та загалом боксує видовищно. Я люблю дивитися, як він б'ється, тому що Тайсон і шоумен, і справжній воїн", - розповів Льюїс.