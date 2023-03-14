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Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі

Сьогодні 12:26 1857 0
Леннокс Льюїс прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Леннокс Льюїс

Джерело - boxing-social.com.

Володар титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) у надважкій вазі є фаворитом у поєдинку проти чемпіона  WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів легендарний британський боксер Леннокс Льюїс.

"Складно повірити, що для визначення нового абсолютного чемпіона в надважкій вазі знадобилося стільки часу. Наразі я схиляюся на бік Тайсона Ф'юрі. Останнім часом його бої немов майстер-класи. У нього в куті чудовий тренер, він добре оперує джебом, по ходу поєдинку міняє стійки та загалом боксує видовищно. Я люблю дивитися, як він б'ється, тому що Тайсон і шоумен, і справжній воїн", - розповів Льюїс.

Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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