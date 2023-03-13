Льюїс: Схиляюся на бік Ф’юрі в поєдинку з Усиком

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) фаворит у бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 KO).

Про це заявив колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс.

"На цю мить я схиляюся на бік Тайсона Ф’юрі. Останнім часом він проводив багато майстер-класів і має чудового тренера. Тайсон добре використовує джеб, відмінно боксує і як ортодоксальний боксер, так і в стійці шульги. Він просто чудовий боєць. Я люблю дивитися, коли він б’ється, тому що Тайсон веселий і справжній воїн", - сказав Льюїс.