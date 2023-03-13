Льюїс: Схиляюся на бік Ф’юрі в поєдинку з Усиком

Джерело - Boxing Social.
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) фаворит у бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 KO).
Про це заявив колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс.
"На цю мить я схиляюся на бік Тайсона Ф’юрі. Останнім часом він проводив багато майстер-класів і має чудового тренера. Тайсон добре використовує джеб, відмінно боксує і як ортодоксальний боксер, так і в стійці шульги. Він просто чудовий боєць. Я люблю дивитися, коли він б’ється, тому що Тайсон веселий і справжній воїн", - сказав Льюїс.
Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.
10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.