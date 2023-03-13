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Льюїс: Схиляюся на бік Ф’юрі в поєдинку з Усиком

Сьогодні 13:51 343 0
Колишній чемпіон світу прокоментував майбутній бій Усик - Ф'юрі
Льюїс: Схиляюся на бік Ф’юрі в поєдинку з Усиком
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Social.

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) фаворит у бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 KO).

Про це заявив колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс.

"На цю мить я схиляюся на бік Тайсона Ф’юрі. Останнім часом він проводив багато майстер-класів і має чудового тренера. Тайсон добре використовує джеб, відмінно боксує і як ортодоксальний боксер, так і в стійці шульги. Він просто чудовий боєць. Я люблю дивитися, коли він б’ється, тому що Тайсон веселий і справжній воїн", - сказав Льюїс.

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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