Ф'юрі відхилив угоду, яку пропонувала команда Усика

Промоутер Усика розповів про переговори з командою Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) відмовився від угоди, яку запропонувала команда Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Ми не вимагаємо певних сум, ми вимагаємо розподілу гонорару, і, напевно, розподіл не працює, якщо хтось називає конкретні суми. Я точно можу сказати, що це не наша партія. Ми сказали, що хочемо, щоб цей бій відбувся, і ми перебуваємо в такій позиції, що згодні розділити те, що це бій принесе. Якщо поєдинок згенерує велику суму, то ми раді цим поділитися. Якщо ні, то є те, що є".

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"Уся справа в славі, у спадщині, в грандіозності. Таких боїв ніколи раніше не було, тому ми дуже хочемо, щоб усе відбулося. Що я можу сказати? Ми відкриті, ми готові йти назустріч. Можливо, хтось хоче уникнути небезпеки й залишитися в зручній позиції. Я не знаю, мені все одно".

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"Якщо Тайсон не вийде на бій, у нас все ще є пояси, і ми підемо своїм шляхом. Спочатку ми погодилися на розподіл гонорару 50/50, але потім Тайсон попросив трохи більших грошей. Тож ми чітко дали зрозуміти, що готові йти на 60/40, але переможець отримує 60. Це була наша остання пропозиція. Ф’юрі відмовився".

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"Я маю досвід. Зазвичай, коли боєць не хоче приймати бій, він просить чогось неможливого, щоб поєдинок не відбувся. З іншого боку, я оптиміст. Можливо, Тайсон ще не готовий. Можливо, він не готовий морально, можливо, він не готовий фізично - що завгодно. Я не знаю, і нас це не хвилює".

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