Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) доручив переговори про бій з Олександром Усиком (20-0, 13 КО) адвокатам та промоутерам.

Про це розповів сам британський боксер.

"Більше не беру участь в перемовинах. Вони завдають мені багато стресу та тривожності. Тому краще мені бути поза ними. Що я вивчив у боксі - ніколи не відбувається все так, як хочу. Я за справедливий розподіл коштів. Мені щось подобається - одразу ж погоджуюся. А ці хлопці люблять розтягувати переговори місяцями, навіть роками.

Тому я більше не займаюся цим лайном. Віддав цю роботу адвокатам та промоутерам, яким плачу мільйони доларів. Хай вони цим займаються", - сказав Ф’юрі.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив затримку бою з Усиком.