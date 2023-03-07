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Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком

Сьогодні 13:56 1836 0
Тайсон Ф’юрі прокоментував переговори про бій з Олександром Усиком
Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) доручив переговори про бій з Олександром Усиком (20-0, 13 КО) адвокатам та промоутерам.

Про це розповів сам британський боксер.

"Більше не беру участь в перемовинах. Вони завдають мені багато стресу та тривожності. Тому краще мені бути поза ними. Що я вивчив у боксі - ніколи не відбувається все так, як хочу. Я за справедливий розподіл коштів. Мені щось подобається - одразу ж погоджуюся. А ці хлопці люблять розтягувати переговори місяцями, навіть роками.

Тому я більше не займаюся цим лайном. Віддав цю роботу адвокатам та промоутерам, яким плачу мільйони доларів. Хай вони цим займаються", - сказав Ф’юрі.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив затримку бою з Усиком.

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